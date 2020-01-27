Изменения в Конституцию не внесут без голосования народа

Поправки в Конституцию будут вступать в силу только после того, как за них проголосуют жители России. К такому решению пришли участники рабочей группы по изменению главного закона страны.

«Решили, что сначала президент подписывает законопроект, и в этот момент вступает в силу только та часть, которая связана с процедурой проведения общероссийского голосования. А смысловая часть законопроекта вступит в силу только после того, как люди выразят свое мнение на общероссийском голосовании», — объяснила Газете.ru председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченко, которая входит в рабочую группу по изменениям в Конституцию.

Амельченко также рассказала, что поучаствовать в изменении Конституции могут не только члены рабочей группы. Свои предложения к ним направляют регионы. Кроме того, представители рабочей группы ездят по городам, чтобы собрать предложения от обычных людей.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, как выглядит проект закона об изменении Конституции. Он состоит из двух блоков. В первом содержатся предложения. Во втором описана процедура голосования и порядок подведения итогов.

Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции во время послания Федеральному собранию 15 января. Они касаются перераспределения функций между исполнительной, законодательной и судебной властями. Кроме того, он предложил изменить требования к кандидату в президенты.