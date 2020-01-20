Опубликован текст законопроекта о поправках к Конституции

Текст законопроекта о поправках к Конституции опубликовали на сайте Госдумы. Его вынесут на общероссийское голосование.

Согласно законопроекту о поправках в Конституцию:

— президентом России может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства;

— предлагается убрать оговорку о двух сроках подряд для главы государства;

— лидер страны будет формировать государственный совет, чей статус будет определяться федеральным законом;

— Конституция будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

— Конституция будет гарантировать индексацию социальных пособий и других социальных выплат;

— Генпрокурор и его замы будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению президента;

— депутатом Госдумы сможет стать гражданин старше 21 года, который не имеет вида на жительство или иностранного гражданства.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, профильный комитет ГД уже 21 января обсудит законопроект президента по поправкам к Конституции. Он также назвал законопроект «историческим решением», пишет РИА «Новости».

20 января стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о поправке к Конституции страны. Все изменения будут вынесены на общероссийское голосование.