Кремль назвал условие отказа от изменения Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что нельзя воспринимать общероссийское голосование как простую формальность. Его слова привело РИА «Новости».
«Это голосование <…> не является формальностью, и это будет голосование „за“ или „против“», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков заметил, что при решении граждан страны о нецелесообразности предлагаемых поправок «так и произойдет». То есть в силу поправки не вступят.
Порядок и сроки проведения голосования в Кремле пообещали уточнить. Сейчас они разрабатываются.
«И, конечно же, своевременно о них станет известно», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина не стал уточнять, будет ли голосование до или после подписания поправок президентом.
Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесенный Владимиром Путиным, депутаты Госдумы одобрили на пленарном заседании в первом чтении. В планах рабочей группы — работа над поправками ко второму чтению законопроекта.