    24 января 2020, 13:41

    Кремль назвал условие отказа от изменения Конституции

    Александра Ломейко

    Россиянам придется решить, нужны ли поправки в Конституцию страны. Если люди выскажутся против, то изменения вносить не будут. Сроки проведения голосования сейчас обсуждаются.
    Кремль назвал условие отказа от изменения Конституции

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что нельзя воспринимать общероссийское голосование как простую формальность. Его слова привело РИА «Новости».

    «Это голосование <…> не является формальностью, и это будет голосование „за“ или „против“», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Песков заметил, что при решении граждан страны о нецелесообразности предлагаемых поправок «так и произойдет». То есть в силу поправки не вступят.

    Порядок и сроки проведения голосования в Кремле пообещали уточнить. Сейчас они разрабатываются.

    «И, конечно же, своевременно о них станет известно», — сказал Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь Путина не стал уточнять, будет ли голосование до или после подписания поправок президентом.

    Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесенный Владимиром Путиным, депутаты Госдумы одобрили на пленарном заседании в первом чтении. В планах рабочей группы — работа над поправками ко второму чтению законопроекта.