Кремль назвал условие отказа от изменения Конституции

Россиянам придется решить, нужны ли поправки в Конституцию страны. Если люди выскажутся против, то изменения вносить не будут. Сроки проведения голосования сейчас обсуждаются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что нельзя воспринимать общероссийское голосование как простую формальность. Его слова привело РИА «Новости».

«Это голосование <…> не является формальностью, и это будет голосование „за“ или „против“», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заметил, что при решении граждан страны о нецелесообразности предлагаемых поправок «так и произойдет». То есть в силу поправки не вступят.

Порядок и сроки проведения голосования в Кремле пообещали уточнить. Сейчас они разрабатываются.

«И, конечно же, своевременно о них станет известно», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина не стал уточнять, будет ли голосование до или после подписания поправок президентом.

Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесенный Владимиром Путиным, депутаты Госдумы одобрили на пленарном заседании в первом чтении. В планах рабочей группы — работа над поправками ко второму чтению законопроекта.