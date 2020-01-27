Объявлен порядок принятия поправок в Конституцию РФ

Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по изменению Конституции, сообщил, что законопроект включает в себя два блока: сущностный и процедурный.

В первом (сущностном) — содержатся предложения об изменениях в Конституции. Второй блок (процедурный) определяет процедуру голосования, порядок подведения итогов и правовые последствия. К последнему относится то, какие статьи будут сразу вводиться в действия, а какие позже. Процедурный блок вступит в силу после подписания президентом.

Крашенинников подчеркнул, что сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие только по итогам общероссийского голосования.

Вопрос изменения ряда глав Конституции не требует созыва Конституционного Собрания и не должен выноситься на референдум, добавил парламентарий.

20 января стало известно, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона о поправках к Конституции страны.