Власть 14 декабря 2023, 13:50 Госдума изменит законы о добровольцах после слов Путина Красов: ГД отнеслась к словам Путина как команде и изменит законы о добровольцах РИА «Новости»

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Госдума отнеслась к словам президента России Владимира Путина как к поручению и изменит законы, касающиеся добровольческих формирований. Об этом сообщил РИА «Новости» первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства призвал поставить всех добровольцев, защищающих интересы России, в одинаковые условия с военными ВС РФ в вопросе мер поддержки.

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«Мы сейчас восприняли вот тот ответ президента Российской Федерации как команду еще раз проанализировать действующее законодательство, ну и, соответственно, внести изменения», — сказал Красов.

Депутат отметил, что Путин абсолютно прав — находящиеся в одном окопе люди должны получать равные соцгарантии. По мнению парламентария, сейчас есть лишь одна категория — участник спецоперации, независимо от того, пошел ли человек на СВО по контракту, в рамках мобилизации или добровольно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участников спецоперации. Глава правительства призвал уделять особое внимание своевременному финансированию этой сферы.