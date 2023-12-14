14 декабря 2023, 13:50
Госдума изменит законы о добровольцах после слов Путина
Красов: ГД отнеслась к словам Путина как команде и изменит законы о добровольцах
Госдума отнеслась к словам президента России Владимира Путина как к поручению и изменит законы, касающиеся добровольческих формирований. Об этом сообщил РИА «Новости» первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства призвал поставить всех добровольцев, защищающих интересы России, в одинаковые условия с военными ВС РФ в вопросе мер поддержки.
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«Мы сейчас восприняли вот тот ответ президента Российской Федерации как команду еще раз проанализировать действующее законодательство, ну и, соответственно, внести изменения», — сказал Красов.
Депутат отметил, что Путин абсолютно прав — находящиеся в одном окопе люди должны получать равные соцгарантии. По мнению парламентария, сейчас есть лишь одна категория — участник спецоперации, независимо от того, пошел ли человек на СВО по контракту, в рамках мобилизации или добровольно.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участников спецоперации. Глава правительства призвал уделять особое внимание своевременному финансированию этой сферы.
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