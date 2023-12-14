Армия 14 декабря 2023, 12:36 Добровольцам спецоперации пообещали одинаковую с военными поддержку Путин: поправки в законы дадут добровольцам СВО ту же поддержку, что и военным Телеканал «360»

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Добровольцы, которые принимают участие в спецоперации на Украине, будут получать ту же поддержку, что и военнослужащие ВС России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Еще раз повторю свою позицию. Все добровольцы, кто с оружием с рукам отстаивает интересы страны, должны быть в одинаковых условиях», — сказал он.

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Путин обратил внимание на существующие в этом вопросе недоработки и подчеркнул, что российские власти знают о них.

Тему поддержки участников СВО российский лидер накануне обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу, командующим объединенной группировкой войск и начальником Генштаба Валерием Герасимовым и вице-премьером Татьяной Голиковой. Путин допустил, что в существующие законы внесут необходимые изменения.

В ходе пресс-конференции президент России также отметил, что в рамках частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. А после завершения — еще 486 тысяч дополнительно из числа добровольцев.