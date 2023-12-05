05 декабря 2023, 20:01
Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участникам СВО
Мишустин потребовал вовремя обеспечивать соцподдержкой участников СВО и их семьи
Предоставление социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям нуждается в постоянном контроле. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд ВС.
«Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям — родителям, женам, детям. Особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы», — сказал он.
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Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека, писал RT. Он отметил, что общественники активно помогают людям в сложных ситуациях и добиваются справедливого решения проблем.
Сенатор Андрей Турчак предложил добровольцев спецоперации наделить в России теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам.
Выплаты в России
Михаил Мишустин
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