Общество 05 декабря 2023, 20:01 Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участникам СВО Мишустин потребовал вовремя обеспечивать соцподдержкой участников СВО и их семьи РИА «Новости»

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Предоставление социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям нуждается в постоянном контроле. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд ВС.

«Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям — родителям, женам, детям. Особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы», — сказал он.

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Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека, писал RT. Он отметил, что общественники активно помогают людям в сложных ситуациях и добиваются справедливого решения проблем.

Сенатор Андрей Турчак предложил добровольцев спецоперации наделить в России теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам.