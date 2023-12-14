Важное 14 декабря 2023, 08:43 Прямая линия и пресс-конференция Путина — 2023. Онлайн-трансляция Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года. В этом году прямую линию и пресс-конференцию главы государства решили совместить: он ответит на вопросы и жителей, и представителей СМИ. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. На прямую линию поступило свыше миллиона вопросов.

08:20 У входа в Гостиный двор, где состоится выступление Путина, уже столпились около сотни журналистов. Представителей прессы запускают примерно по четыре человека. Очередь продвигается медленно.