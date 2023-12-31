Власть 31 декабря 2023, 01:19 «Главное — принцип». Захарова назвала МИД Чехии безграмотным за отказ участвовать в СБ ООН Захарова: МИД Чехии безграмотный и не знает принципы работы СБ ООН РИА «Новости»

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Постпред Чехии отказался присутствовать на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН из-за обстрела украинскими боевиками Белгорода. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что они «отказываются, чтобы их куда-либо вызывала Россия». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала чешских коллег безграмотными за такое высказывание.

«Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН», — написала Захарова.

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Дипломат напомнила коллегам, что СБ ООН работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах». Захарова отметила, что в советские времена в МИД Чехословакии набирали по принципу лояльности компартии, а потом — по принципу приверженности Западу.

«Главное же принцип, а не профессия», — заявила Захарова.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаки на Белгород заранее спланированным терактом против мирного населения. Обстрелы мирных городов РФ указывают на агонию режима Владимира Зеленского.