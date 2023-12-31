Мир 31 декабря 2023, 00:25 Атаки на мирные города России указали на агонию режима Зеленского — Небензя Небензя: обстрелы мирных городов РФ указывают на агонию режима Зеленского РИА «Новости»

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Атаки на мирные города России указывают на агонию режима украинского главы Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, все организаторы и исполнители террористического акта будут наказаны.

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Также Небензя заявил, что удары боевиков Украины по Белгороду были заранее спланированным терактом против мирного региона.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, число жертв после украинской атаки увеличилось до 21 человека, трое из которых — несовершеннолетние.

По словам Небензя, чем больше угроз создаст Украина, тем жестче будет действовать Россия. Одна из задач спецоперации — ликвидация опасности, которая исходит от граничащих с РФ регионов.