Мир 30 декабря 2023, 23:41 Чехия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по атаке на Белгород Чехия не примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по атаке на Белгород Unsplash

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Постпред Чехии не будет участвовать в заседании Совбеза ООН в связи с атаками ВСУ на Белгород. Об этом заявил глава МИД государства Ян Липавский, его слова передал RT.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо <…>. Мы с удовольствием явимся на [заседание] СБ, когда Россия захочет обсудить там вывод своих <…> войск [с Украины]», — сказал он.

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Ранее постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал позорным игнорирование смертельной атаки ВСУ по российскому городу со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. По его словам, политик не заслуживает своего поста.

Дипломат напомнил, что ранее Тюрк открыто осудил Россию за атаки ВКС РФ по военным целям ВСУ. Тогда он сделал вид, что не слышал о дефектах ПВО Украины, из-за которых в стране случались происшествия, понесшие жертвы мирного населения. Однако когда украинские войска атаковали Белгород, в результате чего погибли 18 человек и 111 пострадали, верховный комиссар не проявил никакой реакции.