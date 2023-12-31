Мир 31 декабря 2023, 00:20 Небензя назвал атаки на Белгород заранее спланированным терактом против мирного населения РИА «Новости»

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Удары украинских боевиков по Белгороду являются заранее спланированным терактом против мирного города. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, созванном Россией в связи с атакой ВСУ на город.

«Преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательного подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей», — заявил он.

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Небензя отметил, что удары по российскому мирному городу указали на агонию режима украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, все организаторы теракта понесут наказание.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с ударами по Белгороду. Он объяснил, что республика не позволит российской стороне «вызывать нас куда-либо».