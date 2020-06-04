    04 июня 2020, 09:07

    Глава Тувы вылечился от COVID-19

    Юлия Булыгина

    Глава Тувы Шолбан Кара-оол победил COVID-19 и выписался из больницы. Несмотря на рекомендованный щадящий режим, он решил уже в четверг провести первое рабочее совещание.

    «Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня, в 12:30, проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много», — рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы тувинского правительства Долаана Салчак.

    Шолбан Кара-оол попал в больницу с коронавирусом 25 мая. О болезни глава Тувы сообщил сам в Instagram. Среди симптомов он перечислил сильную головную боль. Саму болезнь Кара-оол назвал «очень страшной заразой».

    В конце прошлой недели Шолбан Кара-оол записал новое обращение, в котором рассказал, что чувствует себя лучше и просит врачей отправить его лечиться домой.

    В Туве, по информации на 3 июня, выявили 1221 случай заражения коронавирусом. За сутки стало известно о 60 пациентах с COVID-19. Погибли два человека, выздоровели — 227.