Глава Тувы вылечился от COVID-19

Глава Тувы Шолбан Кара-оол победил COVID-19 и выписался из больницы. Несмотря на рекомендованный щадящий режим, он решил уже в четверг провести первое рабочее совещание.

«Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня, в 12:30, проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много», — рассказал РИА «Новости» глава пресс-службы тувинского правительства Долаана Салчак.

Шолбан Кара-оол попал в больницу с коронавирусом 25 мая. О болезни глава Тувы сообщил сам в Instagram. Среди симптомов он перечислил сильную головную боль. Саму болезнь Кара-оол назвал «очень страшной заразой».

В конце прошлой недели Шолбан Кара-оол записал новое обращение, в котором рассказал, что чувствует себя лучше и просит врачей отправить его лечиться домой.

В Туве, по информации на 3 июня, выявили 1221 случай заражения коронавирусом. За сутки стало известно о 60 пациентах с COVID-19. Погибли два человека, выздоровели — 227.