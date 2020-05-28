Глава Тувы пошел на поправку после заражения коронавирусом

Кара-оол записал видеообращение к жителям республики, в котором рассказал о своем самочувствии. Запись он опубликовал на своей странице в соцсети. Глава Тувы лежит в госпитале пятый день и чувствует себя хорошо. В последнее время ему легче дышится, а голова меньше болит.

«Лекарства принимаю по требованию врачей. Надеюсь, что скоро сдам анализы, и они будут хорошими. До тех пор не имею права никого ставить под удар, управление провожу по телефону, с коллегами стараюсь быть на связи, чтобы советоваться по ключевым, острым вопросам», — сообщил Кара-оол.

Руководитель региона намерен вновь попросить врачей выписать его из медучреждения. По словам чиновника, его до сих пор не отпускает ощущение, что он занимает кровать того, «кому она нужнее».

Пациентов с легкой формой коронавируса можно отправлять на лечение домой, уверен он. Там больные должны находиться на жесткой самоизоляции и самостоятельно принимать лекарства.

По последним данным, в Туве выявлено 942 случая коронавирусной инфекцией, из них 127 человек выздоровели, двое скончались.

Временно республикой руководит первый заместитель Кара-оола Александр Брокерт. А сам глава Тувы общается с правительством дистанционно.