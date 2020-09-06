Захарова заподозрила Германию в «двойной игре» в ситуации с Навальным

«Если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. Он был передан еще 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, Берлин торопит Москву, но сам не спешит отвечать на запросы.

«Где же эта „срочность“, на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только „изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами“», — заметила Захарова.

По ее мнению, Берлин тормозит процесс расследования, не направляя ответ. Хотя Германия сама же инициировала этот процесс. В связи с этим официальный представитель МИД России интересуется, специально ли так себя ведет ФРГ.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил России «реакцией» Германии и ее партнеров, если Москва не объяснится по ситуации с Навальным. Берлин уверен, что мужчину отравили, поэтому «возлагает надежды» на раскрытие этого «серьезного преступления». Российские власти должны быть заинтересованы в предоставлении фактов, если не имеют никакого отношения к нападению.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как он почувствовал себя плохо в самолете. Местные медики поставили диагноз «нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови». Причины этого пока не установлены, но ядов в крови и моче Навального они не нашли. Через два дня блогера доставили в клинику Берлина, писал сайт ToDay News Ufa.

Позже правительство Германии заявило, что в его организме якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Глава МИД России Сергей Лавров посчитал ситуацию с Навальным схожей с историей с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.