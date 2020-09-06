МИД Германии сделал заявление о ситуации с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна прояснить ситуацию с Алексеем Навальным в «ближайшие дни». Иначе Берлин обсудит с партнерами «ответные меры», заверил он.

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», — цитирует главу МИД ФРГ Bild am Sonntag.

Он заявил, что Германия возлагает большие надежды на российское правительство в работе над делом Навального. Если Москва не имеет отношения к тому, что случилось с Навальным, то «в ее собственных интересах доказать это фактами», сказал Маас.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили и мужчину отвезли в реанимацию. Спустя два дня родные Навального перевезли его из Сибири в берлинскую клинику. Позже правительство Германии заявило, что в его организме якобы нашли следы яда из группы «Новичок».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с Алексеем Навальным похожа на историю с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.