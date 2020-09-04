Лавров сравнил ситуацию вокруг Навального с отравлением Скрипалей

Ситуация с Алексеем Навальным похожа на историю с отравлением Скрипалей. Тогда Великобритания предоставила свою информацию странам Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в ситуации со Скрипалями, «Лондон так же представил странам ЕС свои данные». Министр отметил, что России нечего скрывать по Ситуации с Навальным. Германия же не предоставляет никакой информации о состоянии пациента.

«Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа», — заключил глава МИД. Цитату привело РИА «Новости».

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Борт посадили в Омске и отправили пассажира в больницу. Спустя два дня Навального перевезли для дальнейшего лечения в Берлин. Власти Германии 2 сентября сообщили, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок».