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    04 сентября 2020, 15:25

    НАТО призвал РФ раскрыть программу «Новичок»

    Наза Салех Захи

    Россия должна раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу «Новичок», заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
    НАТО призвал РФ раскрыть программу «Новичок»

    «Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию. Те, кто ответственен за это нападение (на Алексея Навального — прим. ред.), должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы „Новичок“», — сказал Столтенберг. Его процитировало РИА «Новости».

    В начале сентября правительство Германии рассказало, что специалисты нашли в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Омские врачи говорят, что они не находили у больного никаких следов подобных веществ.

    Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу. Спустя два дня мужчину доставили в берлинскую клинику «Шарите».

    Еще через несколько дней немецкие медики сделали первое официальное заявление: пациента отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

    Глава МИД Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что ЕС не будет вводить санкции против РФ бездоказательно. Однако министр отметил, что Россия в ближайшее время должна прояснить ситуацию.

    Новости SMI.FM