НАТО призвал РФ раскрыть программу «Новичок»

Россия должна раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу «Новичок», заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

«Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию. Те, кто ответственен за это нападение (на Алексея Навального — прим. ред.), должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы „Новичок“», — сказал Столтенберг. Его процитировало РИА «Новости».

В начале сентября правительство Германии рассказало, что специалисты нашли в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Омские врачи говорят, что они не находили у больного никаких следов подобных веществ.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу. Спустя два дня мужчину доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Еще через несколько дней немецкие медики сделали первое официальное заявление: пациента отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что ЕС не будет вводить санкции против РФ бездоказательно. Однако министр отметил, что Россия в ближайшее время должна прояснить ситуацию.