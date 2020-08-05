«Это инструмент шантажа»: в Госдуме высказались о возможной передаче задержанных в Белоруссии россиян Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается шантажировать Россию, допуская возможность передать задержанных россиян Украине. Таким мнением с «360» поделился депутат комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Лукашенко хочет таким образом шантажировать Россию и выторговать очередные преференции во взаимодействии с нашей страной», — рассказал он.

Депутат считает, что поддаваться на эти уловки не стоит. России нужно жестко стоять на своей позиции. Он отметил, что белорусская сторона уже слишком долго ведет подобную политику и терпеть больше это нельзя.

«Важно принимать жесткие меры — требовать освобождения наших граждан вплоть до разрыва союзнических отношений с Белоруссией», — подчеркнул Морозов.

На днях в Белоруссии задержали 33 граждан России. Белорусские власти считают, что они прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В России сообщили, что граждане ехали транзитом в Турцию, но опоздали на самолет. Президент Украины Владимир Зеленский попросил передать россиян Украине. По его мнению, некоторые из них участвовали в террористических действиях.