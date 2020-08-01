Задержанных в Белоруссии россиян арестовали

29 июля белорусские власти объявили о задержании 33 граждан России, которые, по мнению Минска, причастны к ЧВК «Вагнер». Задержание произошло за неделю до президентских выборов, на фоне массовых протестов из-за недопуска и уголовного преследования оппозиционных кандидатов. По версии белорусских властей, россияне прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В Москве заявили, что россияне собирались вылететь в Турицю, но опоздали на самолет.

По словам главы СК Белоруссии, во время допросов задержанные давали «самые противоречивые показания».

«В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита — иные страны», — сообщил Носкевич.

Он также сообщил, что оружия у россиян при себе не было. Комментируя заявления белорусского президента Алекандра Лукашенко о том, что в группе могли быть 200 бойцов, глава СК отметил, что «пока никто дополнительно не задерживался». По его словам, «до 200 человек» — это лица, о которых сами задержанные писали «в своих чатах».