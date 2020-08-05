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    05 августа 2020, 15:13

    Зеленский обратился к Лукашенко с просьбой передать задержанных россиян

    Мария Шагиахметова

    Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Руководители обсудили возможность передачи задержанных под Минском россиян украинской стороне. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
    Зеленский обратился к Лукашенко с просьбой передать задержанных россиян

    «Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — написал украинский президент.

    Украина предъявила обвинения задержанным россиянам в Минске. Офис генерального прокурора страны подозревает мужчин в участии в террористической деятельности. При этом ведомство обратилось к Белоруссии с просьбой временно арестовать задержанных. Также Украина потребовала экстрадировать граждан России.

    Однако белорусская прокуратура сообщила, что пока никаких запросов от Украины не получала. При этом ранее Белоруссия передала Киеву список захваченных боевиков. Всю ситуацию с задержанными гражданами России взял под контроль Лукашенко.

    Новости SMI.FM