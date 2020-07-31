«Белый легион» и другие страшилки. Как Белоруссия находит «боевиков» и врагов перед каждыми выборами

На днях в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых в стране назвали бойцами ЧВК «Вагнер». Это случилось перед выборами президента, намеченными на 9 августа. Впрочем, в Белоруссии почти никогда не обходилось без интриги накануне выборов. Достаточно вспомнить «Белый легион» боевиков.

Выборы президента в Белоруссии проходят каждые пять лет. В 2020 году это 9 августа. На днях КГБ и милиция страны задержали 33 россиянина. В республике их назвали бойцами ЧВК «Вагнер» и заподозрили в подготовке терактов. Чуть позже эта уголовная статья, которая в Белоруссии может наказываться смертной казнью, превратилась в организацию беспорядков.

Некоторые политологи связали эту историю с определенными событиями в жизни страны — с выборами президента и акциями протеста. Например, белорусский специалист Александр Класковский даже вспомнил историю 2017 года, перед Днем воли, когда происходили протесты против президентского декрета № 3 (так называемый «налог на тунеядцев»). В связи с этими событиями появилось дело «Белого легиона». Сначала участников изображали террористами, а потом просто отпустили.

Появилось предположение, что именно важные события в жизни страны, особенно президентские выборы, провоцируют власти на какие-то страшилки и непонятные уголовные дела.

2017

За четыре дня до Дня воли в 2017 году в Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что задержаны десятки боевиков, которые «готовили провокации с оружием». Они якобы тренировались в лагерях ряда стран, а сообщила об этом некая женщина. Государственная газета «СБ. Беларусь сегодня» утверждала, что женщина — жительница Германии, которая от знакомых узнала, что в Минске готовятся «настоящие бои», и написала об этом Лукашенко.

После заявления Лукашенко произошли новые задержания, но уже по делу о подготовке беспорядков. Среди этих людей были бывшие участники организации «Белый легион», которой не существует с начала 2000-х годов.

2015

В 2015 году была, возможно, самая спокойная предвыборная гонка, но и она не обошлась без странных ситуаций. 11 октября началась акция протеста против результатов выборов. Митингующие ходили с баннерами с надписями о «бойкоте диктатуры» и уходе Александра Лукашенко. Вечером того дня люди около Красного костела начали зачем-то читать молитву «Отче наш» и петь «Магутны Божа».

Через пару часов участники начали расходиться, их было примерно 200 человек. Лишь на одного из них завели административное дело, но не за драки или другие атрибуты митинга, а за то, что он ругался матом на акции. Этим нарушителем был 17-летний парень.

2010

В том году произошла самая масштабная акция протеста в Минске в истории современной Белоруссии. В ней участвовали от 15 до 40 тысяч человек. Во время митинга люди били стекла в Доме правительства, а потом сотни человек получили штрафы, некоторых арестовали, а порядка 50 осудили по делу о беспорядках.

На этом ничего не закончилось. Государственные телеканалы показали фильм «Плошча. Железом по стеклу». В нем утверждается, что перед выборами происходили страшные вещи: оппозиция готовила государственный переворот; на границе начали останавливать машины с оружием; в гараже в Минске нашли арсенал (автоматы и гранаты); однопартийцы кандидата в президенты Николая Статкевича заказали изготовление острых штырей, а сторонники другого кандидата — Владимира Некляева — везли в микроавтобусах взрывпакеты и арматуру.

2006

За месяц до переизбрания президента — в феврале 2006 года — в Белоруссии задержали четырех активистов организации «Партнерство», которая считалась независимым наблюдателем на выборах, но не была зарегистрирована. Глава КГБ Степан Сухоренко говорил, что эти люди хотели захватить власть — дескать, они планировали объявить результаты выборов недействительными, а оппозиция — устроить митинги и взорвать толпу.

Сухоренко также показал журналистам видео в качестве доказательства. Там якобы один из задержанных говорил, что проходил подготовку в лагерях боевиков в Грузии, где его учили устраивать массовые отравления. Глава КГБ утверждал, что он планировал бросить «отравленную крысу» в ведро, дождаться ее разложения и вылить содержимое емкости в водопровод.

Карты в рукаве

Политолог, член белорусской общественной палаты Николай Сергеев в разговоре с «360» объяснил, что предвыборные кампании в его стране превратились в своеобразные информационные войны. Каждая сторона достает из рукава очередную карту, потому что оппозиция хочет свергнуть Лукашенко, а сам президент утверждает, что без него страна не сможет существовать.

Те силы, которые называют себя оппозицией — за ними стоят серьезные силы и большие деньги. Для власти это оказалось неожиданным, потому что это высокотехнологичная операция. <…> Нацелена эта система на то, чтобы отстранить Лукашенко от власти. Лукашенко со своей стороны делает шаги, чтобы власть удержать Николай Сергеев.

Сергеев также прокомментировал сложившуюся ситуацию с задержанными в Белоруссии, отметив, что история очень мутная. Все выглядит так, будто определенных людей официально пригласили в страну. По словам собеседника «360», во-первых, задержанные не скрывались, потому что разместились в престижном санатории под Минском. Это учреждение принадлежит Федерации профсоюзов Белоруссии, а его глава — бывший военный. Сергеев посчитал странным, что целый взвод спокойно заселяют.

Правильные способы

Заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Вилисов в беседе с «360» объяснил появление громких дел перед выборами. По его словам, это связано с низкими рейтингами действующего президента. Точных опросов нет, однако некоторые исследования говорят, что они низкие — 10-20% поддержки. Чтобы получить нужный результат, следует либо интенсивно модерировать на выборах процесс голосования, либо какими-то способами мобилизовывать общественность.

С учетом всех обстоятельств, такие способы мобилизации наиболее подходящие. Они не затратные, весь ресурс административный, силовой достаточно эффективен. Это тактические соображения Максим Вилисов.

Также есть стратегические — это попытка отмежеваться от России. Причина в том, что Россия прекращает предоставлять финансовую помощь Белоруссии в одностороннем порядке. Это повод республики прекратить дружественные отношения с РФ и найти сторонников в политических кругах на Западе.