27 марта 2024, 21:53
Путин заявил, что для России нет недружественных стран
После начала специальной военной операции Россия расширила список недружественных стран, которые ввели против нее санкции. Но как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области, на самом деле таких стран нет, но есть недружественные нам элиты. Его слова привело РИА «Новости».
«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — подчеркнул глава государства.
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По его словам, в европейской культуре имеется много хорошего, но и проблем сейчас хватает. При этом у России появилась уникальная возможность оценить ситуацию в постиндустриальном обществе, чтобы своевременно и соответствующим образом отреагировать на это.
До этого Путин назвал неумными людьми тех, кто говорит об отмене русской культуры и в целом национальных культур народов России.
Ранее глава государства сообщил, что Россия заняла второе место в мире по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение. На первом месте оказался Китай, а на третьем — Испания.
Россия
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Владимир Путин
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