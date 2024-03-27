Власть 27 марта 2024, 21:53 Путин заявил, что для России нет недружественных стран РИА «Новости»

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После начала специальной военной операции Россия расширила список недружественных стран, которые ввели против нее санкции. Но как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области, на самом деле таких стран нет, но есть недружественные нам элиты. Его слова привело РИА «Новости».

«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, в европейской культуре имеется много хорошего, но и проблем сейчас хватает. При этом у России появилась уникальная возможность оценить ситуацию в постиндустриальном обществе, чтобы своевременно и соответствующим образом отреагировать на это.

До этого Путин назвал неумными людьми тех, кто говорит об отмене русской культуры и в целом национальных культур народов России.

Ранее глава государства сообщил, что Россия заняла второе место в мире по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение. На первом месте оказался Китай, а на третьем — Испания.