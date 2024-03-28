28 марта 2024, 00:19
Путин заявил, что Россия будет уничтожать F-16 на территории Украины
Путин: истребители F-16 уничтожат на Украине, как и западную технику
Российские войска будут уничтожать на Украине F-16 так же, как и другую западную технику. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военными летчиками в Торжке.
Глава государства отметил, что если F-16 начнут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, они станут для российских военнослужащих законной целью.
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Также Путин назвал чушью заявления о том, что Россия якобы после Украины собирается воевать с Европой. Он напомнил, у РФ нет агрессивных намерений.
Вооруженные силы России ранее нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором украинские боевики готовились принять американские самолеты F-16.
Россия
Владимир Путин
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