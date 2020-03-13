Космонавт Максим Сураев считает, что Терешкову обвиняют незаслуженно. В беседе с «360» он подчеркнул, что своей инициативой она высказала высказала мнение большинства россиян.

На самом деле все это распускают недалекие люди. Тот подвиг и то, что она совершала, когда была в отряде космонавтов и стала первой женщиной [в космосе] — это всегда будет, это всегда останется. Это всегда будет историей и всегда будет правдой. По поводу ее инициативы — это инициатива ее как политика. Я думаю, что это тоже войдет в историю Максим Сураев.

Космонавт уверен — скоро критики изменят свое отношение к предложению Терешковой.

«Надо дать немного времени, чтобы все эти злопыхатели выдохнули воздух. Я не сомневаюсь — время расставит все по своим местам, и мы будем благодарны Валентине Васильевне за ее инициативу», — заключил он.