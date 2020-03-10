Терешкова предложила обнулить президентские сроки и убрать на них ограничение

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничение по количеству сроков, на которые может быть избран президент. Такое заявление она сделала во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничение по количеству сроков, на которые может быть избран президент. Такое заявление она сделала во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию, передает «Коммерсант».

Или, если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией Валентина Терешкова.

Вячеслав Володин заявил, что эта поправка требует обсуждения с президентом. Он отметил, что перед этим нужно обсудить предложение с руководителями фракций и «подготовить саму поправку». После этого Володин объявил перерыв заседания на полтора часа — за это время он проконсультируется с лидерами фракций о возможности внесения предложения Терешковой в Конституцию.

Известно, что «Единая Россия» выступила в поддержку этой инициативы. Такое заявление сделал глава фракции Сергей Неверов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил по-новому избирать президента России. Он считает, что делать это должен Госсовет. Кроме того, политик предложил провести досрочные выборы в Госдуму после того, как начнут действовать принятые поправки в Конституции РФ.