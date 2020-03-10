Предложение Терешковой назвали взглядом с прицелом на будущее

Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков. Многие поддержали ее инициативу. В числе тех, кому идея Терешковой понравилась — политолог Наталия Елисеева. Она заявила «360», что предложение принесет пользу для страны.

Терешкова смотрит с прицелом на будущее. Как человек, который понимает, что скоро покинет Госдуму в любом случае — возраст — и как человек, переживающий за будущее своей страны, она предложила такую поправку именно с прицелом на будущее, наперед. Скорее всего, это предложение будет поддержано Наталия Елисеева.

Елисеева подчеркнула, что сейчас народ ждет объяснений того, что именно происходит, потому что у обычного обывателя нет понимания ситуации. Людям нужно, чтобы «лидер наций» объяснил им все происходящее доступным языком.

Вскоре после предложения Терешковой в Госдуму приехал Владимир Путин. Он заявил, что решил высказать свою позицию по вопросам, которые обсуждали во время второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию

«Не нужно этого делать. Альтернатива должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными. Регулярная смена власти должна быть обеспечена», — прокомментировал президент предложение Терешковой.

Позже президент согласился на внесение этой поправки — но с некоторыми условиями. Он заявил, что если парламент примет такое решение, то его соответствие Основному закону России должен будет проверить Конституционный суд. Если никаких противоречий не обнаружится, Путин готов участвовать в следующих выборах — но только если у граждан будет альтернатива для голосования.

Он также высказался и о предложении провести досрочные выборы в Госдуму после окончания голосования. Путин отметил, что не видит в этом никакой необходимости.