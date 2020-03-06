Валентине Терешковой 83. Через что прошла первая женщина-космонавт, чтобы выйти на орбиту

6 марта день рождения отмечает первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ей исполнилось 83 года. Из простой деревенской девчонки она стала символом целой эпохи. Именно Терешкова открыла дорогу в космос прекрасному полу. Но через что пришлось пройти? И о чем она думала в последние минуты перед стартом?

«Эй, небо, сними шляпу!»

Фраза Валентины Терешковой, как и гагаринское «Поехали», вошла в историю. Ее много раз потом спросят, готовила ли она слова заранее. Но нет, девчонка из ярославской глубинки не умела придумывать речи.

Накануне дня рождения первой женщины-космонавта мы задумались, о чем думает женщина на пороге космического корабля. О близких? О космосе? Об изменчивости бытия?

Отбор в космонавты

Твердый характер Валентины Терешковой закалил не космос. Голодное детство без отца. Ткацкий завод. Парашютный кружок. Там ее заметили и пригласили на отбор в космонавты. Все в строгой секретности. По одной из версий, идея отправить в космос женщину принадлежит самому Хрущеву. Понятное дело, чтоб американки не успели оставить следы своих каблучков в космическом пространстве.

Сначала отобрали восемь тысяч женщин до 30 лет. Рост — до 170 сантиметров, вес — до 70 килограммов. Потом осталось пятеро. И в конце только трое. Готовили женщин по тому же стандарту, что и мужчин. Кстати, спустя полвека ничего особо не изменилось.

«Мы сдаем совершенно одинаковые нормативы, требования к нам совершенно одинаковые. Поэтому здесь каких-то особых специфических требований или, наоборот, облегчения каких-то параметров, профессиональных параметров, не существует. Гендерного различия на сегодняшний момент не существует», — пояснил Андрей Борисенко, летчик-космонавт, Герой России.

Это что касается подготовки. Космический быт, если так можно сказать, конечно, изменился. В интернете легко найти видео космонавтов о том, как они разогревают обед или принимают душ. На каблуках, конечно, не ходят, но какие-то женские хитрости используют и в космосе.

Но в 1963 году никто не знал, как перенесет пребывание на орбите женщина.

Да, не все прошло гладко. Во-первых, были проблемы с вестибулярным аппаратом. Потом, конечно, медики докажут, что это никак не зависит от пола. Но в тот момент Терешкова была первой, кто так отреагировал на перегрузки. Во-вторых, проблемы с автоматикой. Но главное в другом: Валентина Владимировна не паниковала, не плакала, домой не просилась.

Терешкова и по сей день единственная женщина-космонавт, совершившая одиночный полет. Рисковала страшно. Поэтому и скрывала от родных. Сказала, что поехала на соревнования по парашютному спорту. Мама узнала о полете из сообщения ТАСС.

Возвращение на Землю

Встречать дочь на аэродром мама, конечно, приехала. Вместе с Хрущевым. В один миг Терешкова стала символом космонавтики, страны, целой эпохи. Почетный эскорт мотоциклистов. Красные ковровые дорожки в Кремле. Торжественный прием. Государственные награды. За этим триумфом долгие месяцы восстановления, не говоря о политическом давлении.

Сегодня Валентина Терешкова — депутат Государственной думы. Ей 83. А строгий взгляд не изменился. Если только в день рождения взгляд немного смягчился.

Первую женщину-космонавта с днем рождения поздравил и президент Владимир Путин. Лидер РФ назвал Терешкову смелой, целеустремленной, сильной духом. Он отметил ее вклад в развитие национальной космической программы.