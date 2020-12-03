Чубайс заявил о своем последнем дне в «Роснано»

Возглавлявший «Роснано» с 2008 года Анатолий Чубайс проведет 3 декабря последний рабочий день в компании. Среди его планов — мероприятия IX Конгресса предприятий наноиндустрии.

Чубайс выразил надежду, что на конгрессе в четверг будет много важных заявлений и дискуссий. Его слова привело РИА «Новости».

«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — пояснил он.

«Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что индустрия [нанотехнологий] в России создана», — заявил он в своем последнем выступлении.

В отставку с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса решили отправить в правительстве. Управление компанией на ближайшие годы передадут председателю коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

Накануне он получил предложение возглавить «Роснано» от президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал нанотехнологии одним из ключевых направлений развития не только нашей страны, но и всех мировых экономик.

«Роснано» попадет под управление государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в рамках оптимизации институтов развития России. В ее ходе ликвидируют восемь структур, в том числе отвечающих за развитие Дальнего Востока.