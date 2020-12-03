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    03 декабря 2020, 10:25

    Отставку Чубайса с поста главы «Роснано» утвердили в правительстве

    Анастасия Калинина

    Правительство решило отправить Анатолия Чубайса в отставку с поста главы «Роснано». Теперь в ближайшие пять лет управлять компанией будет Сергей Куликов. Это следует из директивы, подписанной вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
    Отставку Чубайса с поста главы «Роснано» утвердили в правительстве

    В документе также предписано голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства России.

    «Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК „Роснано“», — говорится в сообщении.

    Накануне Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», уточняет RT. Он также отметил, что нанотехнологии являются одним из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики.

    В конце октября Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о смене работы. Он заявил, что его любовь к езде в тундре — не повод назначать начальником Арктики.