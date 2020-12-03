Отставку Чубайса с поста главы «Роснано» утвердили в правительстве

Правительство решило отправить Анатолия Чубайса в отставку с поста главы «Роснано». Теперь в ближайшие пять лет управлять компанией будет Сергей Куликов. Это следует из директивы, подписанной вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В документе также предписано голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства России.

«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК „Роснано“», — говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано», уточняет RT. Он также отметил, что нанотехнологии являются одним из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики.

В конце октября Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о смене работы. Он заявил, что его любовь к езде в тундре — не повод назначать начальником Арктики.