Путин предложил Сергею Куликову возглавить Роснано вместо Чубайса

Президент России Владимир Путин предложил первому зампредседателю коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано». Эту должность в течение 12 лет занимал Анатолий Чубайс.

«Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — „Роснано“. Без всякого преувеличения, это одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — заявил Путин во время встречу с первым зампредом коллегии ВПК Сергеем Куликовым, которая прошла в видеоформате.

Этот пост последние 12 лет занимал Анатолий Чубайс. В конце октября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он скоро сменит работу и станет куратором Арктики. Чиновника такое предположение повеселило.

«Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал он в Facebook.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство страны решило оптимизировать институты развития. Он отметил, что на базе ВЭБа появится крупный инвестиционный блок на базе. Под его управление передадут «Корпорации МСП», Российского экспортного центра, ЭКСАРа и «Роснано». Кроме того, туда попадут четыре фонда: фонда «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд развития промышленности.