Мишустин подтвердил ликвидацию 8 институтов развития

Под управление государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» передадут МСП, РЭЦ, «Эксар» и Роснано. Объединение ждет МСП банк и банк «ДОМ.РФ». Российской венчурной компанией будет управлять РФПИ.

Организации, входящие в число стратегически важных, сохранятся. Среди них будут Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор и другие предприятия.

Оптимизацию институтов развития проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. На оперативном совещании Мишустин подчеркнул, что изменения позволят «в полной мере работать на достижение национальных целей развития».

«Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития», — пояснил глава российского правительства.