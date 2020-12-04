Чубайс получил новую должность при президенте РФ

Анатолия Чубайса назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы.

Анатолий Чубайс 12 лет занимал пост главы «Роснано». Слухи о его отставке появились несколько недель назад, однако тогда чиновник просто отшутился. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его назначат на пост куратора Арктики.

2 декабря стало известно, что Чубайс покидает пост главы корпорации. Президент России Владимир Путин предложил первому зампредседателя коллегии ВПК Сергею Куликову занять эту должность. 3 декабря был последний день, который Анатолий Чубайс провел в роли руководителя «Роснано». Корпорация проводила своего бывшего начальника под песню «Есть только миг». О том, какую должность он станет занимать, власти не сообщали.

Во время беседы с «360» эксперты отметили, что правительство всегда считало Чубайса хорошим специалистом и эффективным менеджером. Об этом говорила сама его карьера: за последние 30 лет чиновник занимал многие руководящие посты, в том числе в правительстве страны.

Собеседники предположили, что он мог покинуть «Роснано» по собственному желанию, потому что понял, что больше не сможет сделать на этом посту ничего принципиально нового. По второй версии, чиновник понадобился президенту на другой должности.