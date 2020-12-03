Чубайса проводили из «Роснано» под песню «Есть только миг»

Анатолия Чубайса, который 3 декабря покинул пост главы «Роснано», проводили под песню «Есть только миг» композитора Александра Зацепина. Корпорация опубликовала видео прощания с экс-руководителем.

Ролик появился на официальной страницу «Роснано» во «ВКонтакте». Видео состоит из нарезки кадров с выступлений Чубайса, которые сменяют кадры и фото с различных дочерних предприятий корпорации.

Анатолий Чубайс официально покинул пост главы «Роснано» 3 декабря. Его место занял председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. 2 декабря эту должность ему предложил президент России Владимир Путин во время встречи в дистанционном формате. При этом российский лидер публично не общался с самим Чубайсом.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» последние 12 лет. Пока неизвестно, какую должность он получит после отставки. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что его могут назначить куратором Арктики. Тогда чиновник лишь посмеялся над таким предположением.