Чубайс 12 лет возглавлял «Роснано». Почему его уволили сейчас?

3 декабря Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано» — он занимал его более 12 лет, и пока не ясно, куда пойдет дальше. Разобрались, почему Чубайс так долго продержался на этой должности, несмотря на сильную нелюбовь среди россиян.

О том, что Анатолий Чубайс покинет свой пост, стало известно 2 декабря. До этого СМИ со ссылкой на источник говорили о скорой отставке чиновника, но он в ответ на такие предположения только отшучивался.

Во время видеоконференции президент России Владимир Путин предложил должность главы корпорации первому зампредседателя коллегии ВПК Сергею Куликову. 3 декабря правительство утвердило отставку Чубайса, при этом Путин с ним публично не общался.

Успех не зависит от любви народа

С 1990-х Анатолий Чубайс построил продолжительную и успешную карьеру. За 30 лет он занимал различные руководящие должности, в том числе в правительстве, однако так и не завоевал любви россиян. Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе в беседе «360», отметил, что отношение народа в этом случае не играет никакой роли.

«Не люди же назначают чиновников на те или иные должности, не люди назначают на руководящие посты в государственных корпорациях? Не люди, а руководители. Поэтому популярность не имеет никакого отношения к эффективности. Если бы он был политиком публичным, тогда бы это играло роль для его карьеры. Он же не публичный политик, он менеджер, поэтому его популярность не имеет никакого значения абсолютно», — подчеркнул он.

Сванидзе отметил, что Чубайс смог построить такую успешную карьеру благодаря личным качествам, а также эффективной работе.

В целом, он очень эффективный и талантливый человек, вот в этом его секрет. Очень эффективный организатор, очень трудоспособный, умеющий принимать решения — вот, что такое сильный менеджер. Он сильный менеджер Николай Сванидзе

Сванидзе уверен — Чубайсу предложат новую должность. Однако в какой именно сфере его могут назначить, он не смог предсказать.

«Он занимал все должности в Российской Федерации — ну кроме президента и премьер министра. Он был руководителем в Администрации, он был первым вице-премьером, он занимал разные министерские посты, он был бы эффективным на любой должности. Поэтому его можно на какую угодно должность, но где он именно, так сказать, он будет нужен Путину, я не знаю», — отметил Сванидзе.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин в беседе с «360» также отметил, что Чубайс показал себя хорошим администратором.

«Я не являюсь близким человеком к той сфере, в которой работал Чубайс, но то обстоятельство, что он был признан на многих очень важных и серьезных должностях, и на некоторых из них работал очень долго — особенно тех, которые были связаны с экономическими, технологическими и другими проблемами — говорит о том, что власть считала его очень хорошим и эффективным администратором», — пояснил Лукин.

Почему главу «Роснано» поменяли именно сейчас?

Николай Сванидзе отметил, что решение о назначении нового главы корпорации принимает президент, и только он может ответить, почему решил назначить нового человека на этот пост.

«Почему — это решает президент, почему именно сейчас — не знаю, понятия не имею. Ну может он ему понадобился на какой-то другой должности. Может быть на этой должности понадобился другой человек», — отметил собеседник.

Сванидзе предположил и другую версию событий — Путин мог убрать Чубайса с поста именно из-за его непопулярности у народа.

Может быть он решил, что убрав Чубайса, он поднимет свой рейтинг, возможно именно, потому что Чубайс не популярен. Чубайс в значительное степени забытый персонаж, конечно Николай Сванидзе

Владимир Лукин предположил, что Чубайс мог сам попросить другую работу, потому что понял — больше не сможет создать ничего принципиально нового, если останется на этой должности.

«Удивляться следует не тому, что он перестал работать. Удивляться надо тому, что он так долго работал с видимым результатом. Компания нанотехнологическая: ее критиковали, но все же она работает, она создана с нуля», — подчеркнул он.