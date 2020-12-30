Чиновников будут штрафовать по-крупному за оскорбление граждан в России

Авторами закона выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Путин поручил им разработать соответствующий документ.

Представители власти за оскорбления граждан при первом случае будут лишены права замещать должности государственной и муниципальной службы на срок до года, а при повторном проступке — до двух лет. Штрафы за оскорбления составят от 50 до 100 тысяч рублей для тех, кто был в этом замечен первый раз. За повторное правонарушение чиновнику придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей. Документ касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность, а также тех, кто находится на гражданской службе.

Новый закон предусматривает наказание для чиновников, а также приравнивает оскорбления в интернете к публичным, направленным на нескольких человек, и вводит наказание для юридических лиц за клевету.