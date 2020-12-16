Аналитик: статья о клевете в интернете будет лишней

По его словам, уже есть закон, предполагающий наказание за оскорбление в публичном пространстве. Он предполагает штраф до миллиона рублей или даже два года тюрьмы. По мнение Винника, оскорбления в интернете — это оскорбления в публичном пространстве.

«Оскорбление в интернете это тоже, так сказать, публичная форма совершения преступления», — подчеркнул он.