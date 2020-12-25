Закон о штрафах для чиновников за хамство одобрили в Совфеде
Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект, который вводит штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за хамство и оскорбления граждан. Об этом сообщило РИА ФАН.
ИА НСН добавило, что, согласно принятым поправкам, кроме штрафа госслужащим может грозить отстранение от должности сроком до двух лет. За первое оскорбление чиновников могут оштрафовать на 50-100 тысяч рублей. Если это повторится, сумма возрастет до 150 тысяч рублей.