Закон о штрафах для чиновников за хамство одобрили в Совфеде

ИА НСН добавило, что, согласно принятым поправкам, кроме штрафа госслужащим может грозить отстранение от должности сроком до двух лет. За первое оскорбление чиновников могут оштрафовать на 50-100 тысяч рублей. Если это повторится, сумма возрастет до 150 тысяч рублей.