Председатель Госдумы поддержал борьбу с хамством представителей власти

Законопроект предусматривает огромные штрафы. Володин согласился, что с хамством надо бороться. Особенно, это касается чиновников, так как они представляют власть в России.

«Им больше дано, с них больше спрос», — заявил спикер.

Ранее в Госдуме приняли закон, по которому чиновников будут штрафовать за допущенное хамство и дисквалифицировать. Документ уточняет и понятие «клевета» и наказание за нее для юридических лиц.