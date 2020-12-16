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    16 декабря 2020, 19:46

    Председатель Госдумы поддержал борьбу с хамством представителей власти

    Дарья Морозова

    Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поддержал законопроект о хамстве представителей власти. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    Законопроект предусматривает огромные штрафы. Володин согласился, что с хамством надо бороться. Особенно, это касается чиновников, так как они представляют власть в России.

    «Им больше дано, с них больше спрос», — заявил спикер.

    Ранее в Госдуме приняли закон, по которому чиновников будут штрафовать за допущенное хамство и дисквалифицировать. Документ уточняет и понятие «клевета» и наказание за нее для юридических лиц.