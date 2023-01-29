Власть 29 января 2023, 01:38 Бербок сказала что думает, оправдание немецкого МИД ничего не меняет — Пушков Сенатор Пушков: Бербок сказала что думает, оправдание МИД ФРГ ничего не меняет РИА «Новости»

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Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне с Россией» пословицей прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Политик в Telegram-канале отметил, что Бербок сказала, что думала, и оправдания министерства иностранных дел ничего не меняют.

«Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке», — написал в мессенджере Пушков.

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Пушков заявил, что Бербок сказала то, что хотела сказать, и никакие оправдания представителей министерства ничего не изменят.

Глава МИД выступила на Парламентской ассамблее Совета Европы, где заявила, что «мы воюем с Россией, а не друг с другом», призывая Запад поставлять Украине больше оружия. Ведомство дважды пыталось объяснить слова своего руководителя — министр пыталась подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран G7 в борьбе с «российской агрессией».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал Бербок «полезной дурой». Немцы возмутились словами министра и призвали к ее отставке. Жители Германии потребовали у канцлера Олафа Шольца ответа, кто из них двоих врет, ведь он неоднократно заявлял, что Европа не воюет с Россией.