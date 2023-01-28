Мир 28 января 2023, 07:34 «Дурной язык». Немцы раскритиковали Бербок за слова о «войне с Россией» Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о России РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок не умеет «держать свой дурной язык под контролем», заметили читатели Die Welt после ее слов о «войне Европы против России» . Немцы оставили гневные комментарии под соответствующим материалом газеты.

Один из читателей назвал высказывание «абсолютно недопустимым» и призвал Бербок подать в отставку, если у нее есть «хоть минимум ответственности за страну». Второй призвал канцлера Олафа Шольца выбрать, кто из них двоих врет, — ведь он как раз утверждал, что Европа с Россией не воюет.

«В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти!» — считает комментатор.

«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — отметил третий.