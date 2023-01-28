Мир 28 января 2023, 19:06 Медведев назвал главу МИД Германии Бербок «полезной дурой» после ее слов о «войне против России» Заместитель Совбеза Медведев: глава МИД ФРГ Бербок «такая полная и полезная дура» РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне против России». В своем Twitter он назвал ее «полезной дурой».

«Броская фраза: „Мы ведем войну против России, а не друг против друга“. Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?» — написал Медведев.

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Ранее Бербок во время выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к европейским странам с просьбой поддержать Украину и поставить как можно больше оружия Киеву. С высокой трибуны она заявила: «Мы воюем с Россией, а не друг с другом».

Позже власти попытались перефразировать эти слова, но жители Германии хорошо услышали ее речь и призвали Бербок покинуть свой пост. Один из читателей немецкого издания Die Welt напомнил политику о правилах дипломатии и посоветовал ей держать «свой дурной язык» под контролем.