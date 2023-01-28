Мир 28 января 2023, 02:17 МИД Германии пояснил слова Бербок о «войне против России» МИД ФРГ: Бербок словами о войне с Россией подчеркнула единство Евросоюза и НАТО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министерство иностранных дел Германии предприняло очередную попытку объяснить слова главы ведомства Анналены Бербок о «войне с Россией». Министр пыталась подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и стран G7 в борьбе с «российской агрессией». Такое заявление сделал представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, его процитировал ТАСС.

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы — Европейский союз, НАТО и партнеры по „семерке“ — едины против агрессивной войны России на Украине», — заявил Вагнер.

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Бербок не ставила цель спровоцировать дискуссии в том виде, в котором она развивается в социальных сетях, отметил представитель министерства. Вагнер напомнил, что власти Германии неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной конфликта, даже несмотря на военную поддержку Украины.

Накануне представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на несоответствие высказываний МИД Германии и главы министерства, и потребовала от дипмиссии определиться с позицией ФРГ в конфликте на Украине.