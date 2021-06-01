Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке

Совет Федерации рассмотрит заявление Михаила Меня об отставке с поста аудитора Счетной палаты. Об этом объявил полпред президента в верхней палате парламента Артур Муравьев.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент России Владимир Путин», — зачитал Муравьев представление президента на заседании профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Комитет поддержал отставку Меня. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня.

Комитет Совета Федерации предложил президенту России Владимиру Путину назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором СП вместо Меня, сообщил ТАСС.

После задержания Меня в 2020 году его не лишили должности аудитора Счетной палаты, потому что для этого было нужно отдельное решение Совфеда. В мае Тверской суд заявил о прекращении дела в отношении Михаила Меня о хищении бюджетных средств в связи с истечением сроков давности. Его обвиняли в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

Михаил Мень стал аудитором Счетной палаты в 2018 году. До этого политик занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а с 2005 по 2013 год был губернатором Ивановской области.