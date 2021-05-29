Документы об освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты поступили в Совет Федерации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вопрос об освобождении Меня от должности будет рассмотрен на заседании комитета Совфеда 1 июня, заявил собеседник агентства.

После задержания Меня в 2020 году его не лишили должности аудитора Счетной палаты, потому что для этого было нужно отдельное решение Совфеда. По словам сенатора Андрея Клишаса, члены Совета Федерации должны были доложить о сложившейся ситуации президенту России, только по его указанию Меня можно снять с должности.

По данным СК, в 2011 году Михаил Мень, занимая пост губернатора Ивановской области, распорядился принять документы, на основании которых компания «Ивановский бройлер» получила 700 миллионов рублей под видом займов.

Затем эти деньги были похищены преступной группой, которую создал Мень вместе с бенефициарами группы компаний «Продо», сообщал «Царьград».

Адвокат Меня Мурад Мусаев 17 мая сообщил, что суд закрыл уголовное дело экс-губернатора и аудитора Счетной палаты, обвиняемого в растрате 700 миллионов рублей, в связи с истечением срока давности.