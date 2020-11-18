Аудитору Счетной палаты грозит десятилетие за решеткой за многомиллионные растраты. Главное о деле Меня

Бывшего главу Минстроя России Михаила Меня обвинили в растрате 700 миллионов рублей. По версии следствия, он присвоил деньги, направленные на развитие Ивановской области, когда занимал должность руководителя региона. Сам экс-министр назвал обвинения ерундой. А через пару часов его задержали.

Растрата бюджета

Михаилу Меню грозит до десяти лет колонии. Следственный комитет уже предъявил ему обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Кроме того, экс-министру могут назначить штраф в размере до миллиона рублей.

Мень работал губернатором Ивановской области в 2005–2013 годах. Следователи выяснили, что крупную сумму он смог присвоить в 2011 году. Деньги были выделены из Министерства финансов России в качестве кредитов для развития региона. Мень вместе с сообщниками из группы компаний «Продо» эти средства выкрал.

Официально бывший губернатор отправил деньги в организацию «Ивановский бройлер» в качестве займов. Уже на следующий день средства были выведены на личные счета.

Обвиняемыми по делу также проходят преемник Меня на губернаторском посту Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Их задержали еще летом 2019 года. В материалах дела Конькова Мень не упоминается, рассказала РИА «Новости» адвокат Анна Котова.

Заподозрили, но поста не лишили

Официально Михаил Мень все еще занимает пост аудитора Счетной палаты. Утром 17 ноября члены Совета Федерации одобрили представление Генпрокуратуры о задержании экс-министра. Сенаторы проголосовали единогласно. Это подтвердила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сам Мень на новости о скором задержании отреагировал словами «это ерунда». Он пообещал разобраться в происходящем, но, видимо, не успел. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в скором времени экс-министра задержали. Сотрудники ФСБ и МВД нашли Меня в Красногорском районе Подмосковья. Сейчас ведется допрос. Меру пресечения бывшему губернатору могут избрать уже завтра, 19 ноября.

При этом пока Меня не лишили должности аудитора Счетной палаты, потому что для этого нужно отдельное решение Совфеда. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас. Члены Совета Федерации должны доложить о сложившейся ситуации президенту России, только по его указанию Меня можно снять с должности.

Экс-министр со знаками отличия

Михаил Мень стал аудитором Счетной палаты в 2018 году. До этого политик занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Эксперты положительно оценивали его деятельность на должности главы ведомства. При Мене сократилось число и стоимость административных процедур, но увеличились объемы ввода жилья.

С 2005 по 2013 год экс-министр был губернатором Ивановской области, ранее также работал в правительствах Москвы и Московской области. В 1995 году стал депутатом Государственной думы второго созыва по 104 избирательному округу.

В 2018 году получил знак отличия «За безупречную службу» XXV лет, в 2011 — орден Почета. Также имеет награды Русской православной церкви — ордена преподобного Сергия Радонежского II (2007) и III (2001) степени.