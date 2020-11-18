Заподозренный в хищениях Мень остался аудитором Счетной палаты

Михаил Мень, который подозревается в хищении более 700 миллионов рублей, все еще остается аудитором Счетной палаты. Об этом сообщили сенатор Андрей Клишас.

«Он по-прежнему аудитор. Для освобождения от должности аудитора нужно отдельное решение Совфеда», — сказал Клишас в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в соответствии с законом «О Счетной палате» аудитора могут досрочно лишить должности в случае, если Госдума или Совет Федерации найдут в его деятельности нарушение российского законодательства. Речь может идти о неисполнении или плохом исполнении обязанностей, превышении полномочий. Также аудитор рискует потерять кресло в связи с утратой доверия.

В таких случаях палаты парламента должны доложить о ситуации президенту Росси. Сенаторы и депутаты могут принять решение о досрочном прекращении полномочий сотрудника Счетной палаты по представлению главы государства.

Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации 18 ноября рассказал, что Следственный комитет расследует дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. По его словам, у следствия есть доказательства вины Михаила Меня. С 2005 по 2013 год он был губернатором региона.

Совфед дал разрешение на задержание Меня. Однако сам аудитор назвал все обвинения в свой адрес «ерундой».