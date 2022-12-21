Спецоперация 21 декабря 2022, 23:02 Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье, заявил Рогов Член ВГА Рогов: взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и пригороде Публичное достояние

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мои земляки сообщают о взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, они доносились из ближайшего пригорода Запорожья», — написал он.

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По его словам, официальный украинский ресурс по оповещению населения пока тревогу не объявлял.

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Днем 20 декабря Рогов сообщал, что жители подконтрольного Киеву Запорожья заявили о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. А в ночь на среду, 21 декабря, на улицах населенных пунктов заработали сирены. Всех местных жителей попросили проследовать в ближайшие укрытия.

Воздушную тревогу практически каждый день объявляют в разных регионах Украины. В ночь на вторник, 20 декабря, оповещение населения сработало в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее член ВГА Рогов Владимир Рогов сообщил, что спецслужбы Украины оказывают психологическое давление на призывников в Запорожской области.