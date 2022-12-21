21 декабря 2022, 03:50
Воздушная тревога сработала в Запорожской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил официальный украинский ресурс по оповещению населения.
По данным портала, сирены на улицах населенных пунктов заработали в ночь на среду, 21 декабря. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.
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Как написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в регионе прогремели взрывы.
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«В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе», — уточнил он.
Запорожская область
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