Спецоперация 21 декабря 2022, 03:50 Воздушная тревога сработала в Запорожской области Unsplash

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Воздушную тревогу объявили в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил официальный украинский ресурс по оповещению населения.

По данным портала, сирены на улицах населенных пунктов заработали в ночь на среду, 21 декабря. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

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Как написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в регионе прогремели взрывы.

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«В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе», — уточнил он.