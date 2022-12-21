Спецоперация 21 декабря 2022, 04:17 Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Член ВГА Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы Pxhere

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Как минимум три взрыва были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы», — написал Рогов.

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По его словам, жители сообщили о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе.

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«По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья», — уточнил член главного совета администрации Запорожской области.

Официальный украинский ресурс по оповещению населения за некоторое время до этого сообщил о воздушной тревоге, которую объявили в подконтрольной Украине части Запорожской области. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее Рогов сообщал, что украинский спецслужбы оказывают психологическое давление на призывников в регионе. По его словам, представители киевского режима угрожают мобилизованным и их семьям.